Krásná Kristýna Leichtová je těhotná! Půvabná herečka je ve čtvrtém měsíci

Kristýna Leichtová Foto: Toyota Central Europe Czechšef

Herečka Kristýna Leichtová (32) je těhotná. Má celkem šest sourozenců a v minulosti se netajila tím, že i ona by chtěla jednou hodně dětí.

Leichtová je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Prvního potomka se dočká v srpnu. Už teď se jí ale pod volnými šaty rýsuje bříško. Nevolnosti se jí nevyhýbají. "Já si užívám i to, že je mi občas nepohodlně. Přece jenom je to poprvé, tak si to člověk má užívat,“ řekla Top Staru Leichtová.

Pohlaví miminka herečka zatím neví, a možná, že se nechá překvapit! Trpělivost na to prý má. "Ještě jsme se nerozhodli, jestli si to budeme nechat říkat, nebo ne,“ dodala šťastná herečka. ■