Druhé dítě pořád odkládá: Dočká se dcera Ivety Vítové vůbec někdy sourozence?

Moderátorka Iveta Vítová (34) si pochvaluje, jaká už je její dcera malá slečna. Anetce jsou čtyři roky a Iveta si užívá, jaké už jsou parťačky, chodí spolu do divadélek a na kafíčko, tedy do kavárny s dětským koutkem. A tuhle krásnou dobu si budou užívat ještě tři roky.

"Anetka je říjnová, takže půjde později do školy, což je fajn. Zatím to máme takové svobodné. Když mám volno a jí se nechce do školky, tak tam prostě zavolám a zůstaneme doma. To už ve škole nepůjde," míní Iveta.

Možná i proto, že je takhle spokojená, stále odkládá i početí druhého dítěte. "Nejdřív jsem si říkala, že to bude ideální, až budou Anetce dva, potom tři. Když jsou jí teď čtyři, miminko by se narodilo v jejích pěti a říkám si, že to už by stejně nebyli kamarádi," svěřila nám.

"Takže to tak nějak necháváme. On vlastně nikdy není vhodný okamžik. Pořád je něco, co by chtěl člověk stihnout, než přijde to malinké miminko. Do toho ta představa zase vstávat každé tři hodiny v noci, porostou ty zoubky. Už vím, do čeho bych šla. Ale na druhou stranu bych druhé dítě chtěla," je rozpolcená moderátorka. ■