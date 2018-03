Bojíte se plastik? Trápí vás vrásky, pigmentové skvrny či strie? To nej z přírody pro vaši pleť

Která z nás by netoužila po zářivé a hladké pleti bez vrásek? Stačí pár kapek rostlinného zlata a to je přesně ono, co vaše pokožka potřebuje. Rozmazlujte se olejovým pohlazením! Oleje se v přírodní kosmetice těší mimořádné oblibě. Jedná se o oleje, které jsou vyrobeny na čisté přírodní bázi, bez barviv a konzervantů. A které oleje vaše pleť miluje?

Arganový olej za studena lisovaný s dopravou zdarma! Říká se mu také „tekuté zlato“. Je to díky jeho nesporným výhodám. Patří k luxusním olejům. Má svůj původ v Maroku. Olej se získává lisováním za studena. Jsou v něm zachovány všechny důležité vitamíny, minerály a další cenné látky. Hledáte kvalitu za dobrou cenu? Tento olejíček tyto dvě spojení určitě splňují. Je také využíván pro své schopnosti regenerovat vlasové konečky. Arganový olej působí blahodárně na pokožku zarudlou, vysušenou i se sklonem k praskání. Redukuje vrásky, hydratuje a pomáhá udržet pokožce svěží vzhled. Zakoupíte ZDE nyní na Renovality.cz

Moringový olej za studena lisovaný s dopravou zdarma! Moringa je dar z nebes! Rostlinný olej lisovaný za studena. Moringa oleifera, malý, opadavý strom, původem z Indie. Dosahuje výšky maximálně 15 metrů. Je považován za „elixír života". Je ideální pro vysušenou a aknózní pleť. Moringový olej má v kosmetice vynikajícími výsledky. Jde o osvědčený prostředek proti vráskám na obličeji, na krku a okolo očí. Tento olej obnovuje vitalitu a pevnost pleti a nádherně vám rozzáří tvář. Používá se i na akné a různých pigmentací na tváři. Moringový olej je také prostředek pro vitalitu vašich vlasů a vlasové pokožky. Vyzkoušejte ji na suché, lámavé vlasy bez vitality. Současně působí proti tvorbě lupů a proti svědění hlavy. Zakoupíte ZDE nyní na Renovality.cz

Opuncie – luxusní péče pro Vaši pleť s dopravou ZDARMA! Jedná se o velice jedinečnou záležitost, kterou si můžete zakoupit dnes u nás. Tento olej je známý na celém světě především u celebrit. Přišly na to, že tento olej je hydratační bomba pro jejich pleť a už nechtějí nic jiného. Olej z Opuncie se vyrábí ze semínek plodu kaktusu. Je to vzácný olej, který obsahuje vysoké množství esenciálních mastných kyselin, vitamínu E, organicky vázané minerály a aminokyseliny. Olej z Opuncie se rychle vstřebává kůží, jeho antioxidační a hydratační vlastnosti přispívají k oddálení předčasného stárnutí pokožky, pomáhají rozjasnit pleť, vypnout vrásky a zlepšit pružnost pokožky. Dopřejte své pleti maximální luxus. Zakoupíte ZDE nyní na Renovality.cz