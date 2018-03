Hodně odvážná milostná scéna v nejlepším českém filmu: Pavel Nový (69) a Zuzana Kronerová (65) natáčeli úplně nazí

Zuzana Kronerová a Pavel Nový během milostné scény ve filmu Bába z ledu Foto: reprofoto Česká televize

Kronerová se coby ovdovělá Hana zamiluje do otužilce Broni, jenž jí doslova změnil život. Po úvodním oťukávání si Hanka nesmělého Broňu pozve k sobě domů a odtud už je to jen krůček do její ložnice.

Zatímco jiní herci se na filmovém plátně odmítají svlékat a některé herečky se rovnou nechají nahradit dublérkou, Kronerová se i v pětašedesáti letech jako správná profesionálka svlékla donaha! Na filmovém plátně ukázala nejen odhalená ňadra, ale i pozadí.

Herečka přiznala, že společně s Pavlem Novým chtěli režiséra přelstít a do postele nejprve hupsli ve spodním prádle. Bohdan Sláma ale byl nekompromisní a nařídil jim, aby se svlékli. Jen tak mohla milostná scéna zamilovaných šedesátníků působit autenticky.

"Nakonec jsme se i pobavili. Prozradím, že jsme si s Pavlem Novým nechali spodní prádlo a snažili jsme se, aby nebylo vidět. Víte, kdybychom měli dvacet let a byl by to jiný film, možná by to bylo jinak,“ prozradila v rozhovoru pro deník Pluska.sk Kronerová.

„Nyní jsme se snažili být decentní. Když se už točilo, z Pavla nešikovně sklouzla peřina a odhalila prádlo. Režisér tehdy nekompromisně prohlásil, že všechno musí jít dolů. Trochu jsme se samozřejmě bránili, protože jsme oba stydliví, ale jsme profesionálové. Výsledek je decentní a dojemný,“ dodala čerstvá držitelka Českého lva. Na lechtivé záběry z filmu se podívejte v galerii. ■