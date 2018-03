Už je mu třiapadesát: Nestárnoucí Dejdy oslavil narozeniny opět v divadle po představení

Martinovi Dejdarovi už je třiapadesát, i když na to nevypadá. Foto: archiv divadla Broadway

Mohlo by se zdát, že se to stalo již každoroční tradicí, protože svůj narozeninový den strávil oblíbený herec Martin Dejdar (53) opět v Divadle Broadway, kde hrál hlavní roli v muzikálu s hity Václava Neckáře Mýdlový princ. Po představení připravili kolegové Martinovi na jevišti překvapení ve formě gratulace.

„Před třemi roky měl Mýdlový princ premiéru, to jsem měl kulatiny, tak vždy, když mám narozeniny, tak si toto výročí připomínáme,“ sdělil nám oslavenec, kterému kolegové na jevišti zazpívali Happy Birthday a darovali marcipánový dort se světelnou fontánou.

Před třemi lety oslavil herec kulaté padesátiny a zároveň odstartoval etapu další padesátky.

A co Martinovi nejčastěji přáli kolegové z divadla? "Martinovi jsem samozřejmě popřála do dalších let hodně zdraví a štěstí,“ svěřila jeho muzikálová partnerka Ivana Jirešová. „Já jsem popřála Martinovi lásku, zdraví, štěstí a hodně hezkých rolí,“ uvedla Vlasta Peterková.

Další gratulace na jevišti přijímal herec například od Olgy Lounové, Václava Kopty, Miroslava Noska nebo Petra Kutheila.

A co na to vše říká sám oslavenec Martin Dejdar? „Dnes jsem oslavil své narozeniny téměř s tisícovkou diváků na Broadwayi, každé představení Mýdlového prince je na konci vlastně jeden velký mejdan, který si všichni včetně našich diváků stále pořádně užíváme,“ dodal Martin. ■