Vážné zdravotní problémy? Catherine Deneuve na poslední chvíli zrušila přílet do Prahy

Catherine Deneuve Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Podle tiskové mluvčí festivalu Gabriely Vágner francouzská herečka bohužel onemocněla těsně před zahájením Febiofestu.

„Agentka Catherine Deneuve nám pár hodin před jejím nástupem do letadla oznámila, že ošetřující lékař paní Deneuve bohužel cestu letadlem nedoporučil. Dohodli jsme se s agentkou, že nás bude o stavu Catherine informovat, a pokud by to bylo jen trochu možné, rádi ji v Praze přivítáme kdykoliv v průběhu festivalu,“ uvedla Vágner.

Catherine Deneuve se dnes měla zúčastnit slavnostního zahájení 25. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Febiofest a převzít na něm cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii. Měla také zítra uvést jeden ze svých filmů Vánoční příběh režiséra Arnauda Desplechina, který bude váženým hostem festivalu také.

Cenu Kristián převezme jiný vzácný host, téměř čtyřiadevadesátiletý šansoniér Charles Aznavour. Šansoniér, který má kromě své hudební kariéry také velmi obsáhlou filmografii, přijíždí na zahájení festivalu 15. března. „Máme velkou radost, že se našeho festivalu zúčastní taková legenda. Těšíme se večer na pana Aznavoura v Obecním domě a tak trochu doufáme, že když si na to pódium půjde pro Kristiána, že nám třeba i zazpívá,“ dodal ředitel Febiofestu Kamil Spáčil. ■