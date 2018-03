Půvabná biatlonistka Koukalová prodala zlatou medaili za pořádný balík: Peníze z ní si ale neužije

Po Lukáši Pollertovi prodala medaili i Gábina Koukalová. Foto: letgo (2x)

Ukázalo se, že Koukalová neláme rekordy jen ve sportu, ale i v oblasti dobročinnosti, a tak se jí vše na prodejní aplikaci podařilo prodat během několika hodin.

Video s prodejem bylo zveřejněno na oficiálním facebookovém profilu Gabriely v neděli v šest večer. Nakonec se medaile prodala za úžasných 50 000 a tato nabídka přišla necelých 24 hodin po zveřejnění videa.

„Mám velikou radost, že byl o medaili takový zájem a hlavně, že se prodala tak rychle, a ještě za mnohem více peněz, než jsme doufali. Nejvíc mě těší, že jsme takto mohli společně pomoci malému Maxíkovi,“ říká Gabriela a dodává: „Prodej věcí jsem vyzkoušela poprvé, je to super a už teď přemýšlím, co pustím do světa příště.“

Gabriela říká, že jí zlatý kov chybět nebude: „Mě udělala šťastnou už tehdy. A teď mi udělá další radost, když potěší zase někoho jiného. A současně navíc i pomůže malému Maxíkovi, který to tolik potřebuje.“ ■