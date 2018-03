Sedm měsíců po porodu má postavu jako dvacítka! Hvězda Primy ukázala v červených šatech figuru modelky

Sandra Parmová promluvila o práci, stěhování i své postavě. Super.cz

Sandra Parmová se půl roku po porodu vrátila do práce a objevila se i na akci své domovské televize Prima. Zatímco většina hostů si oblékla černé oblečení, Sandra zářila v červených šatech. Na její bezchybné postavě rozhodně nebylo znát, že by ještě před sedmi měsíci nosila těhotenská kila.

Na párty se zdržela jen krátce. "Malou hlídá babička, já tady nejsem na dlouho, jsem tu na dvě hodiny, pořád ještě kojím, nechci ji nechávat dlouho, aby neplakala," řekla Super.cz Parmová.

Kvůli návratu do práce s přítelem hledali byt v Praze. V těhotenství se odstěhovala za přítelem do Brna a pražský byt opustila. "Už bydlíme, máme zase byt na Vinohradech. Vtipné je to, že jsem si ani neodhlásila trvalé bydliště, nebyl čas a teď jsme našli byt, který je ve stejném baráku. Takže nemusím měnit vůbec nic, mám stejnou adresu," usmívá se.

Návrat do práce si pochvaluje. "Docela si to hezky sedlo. Odpoledne jsem v práci, během té doby dcera spinká, vrátím se, akorát to vyjde, že nakojím, nestrádá. Jsem ráda, že to jde, že jsem to nemusela utnout," dodala. ■