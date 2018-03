Pavla Vitázková v sexy šatech bez podprsenky! Takhle to mámě dvou dětí slušelo

Pavla Vitázková přiznala, že není zrovna mateřský typ. Přesto má dvě děti. Super.cz

Herečka Pavla Vitázková (39), která žije s rodinou v Brně, se na párty v Praze objevila ve velmi sexy šatech. Spodní prádlo nechala doma. "Jsou od mladé české návrhářky, můžu to zmačkat do kuličky, jednoduchý a úplně jsem jim propadla," řekla Super.cz Pavla. "Nic není vidět, a přitom jsou fajn," dodala.

Herečka je matkou dvou dětí, dcer Barbory a Rozálie. Třetí v plánu rozhodně není. Už péče o dvě děti je velmi náročná. "Zvládat musím, děti odložit nejdou. Nejsem úplně mateřský typ, to tak je, to jsem vždy říkala a trvá to. Poprvé jsem rodila v 35 letech, na leccos jsem byla už zvyklá, druhé dítě se narodilo hrozně hodné, takže to jde," vysvětluje Vitázková. "Už si od nich můžu odpočinout a jít do života," upřesňuje.

"Třetí dítě určitě ne. V žádném případě. Každý má mít, na co si troufá. Já si troufám na jedno dítě a druhé přišlo," uzavřela. ■