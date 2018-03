Potkala nejspíš toho pravého. Moderátorka Televizních novin se svým novým partnerem naprosto souzní

Sluší jim to spolu. Herminapress

„Nechodím často do kina a když už jdu, tak to mám jako svátek. Mám to moc ráda, užívám si to s velkou kolou a popcornem. Tento film miluju a jsem zvědavá na následovnici Angeliny Jolie,” nechala se před projekcí slyšet Kristina.

V okamžiku, kdy se dvojice objevila před vchodem do kina IMAX, vrhl se na ni hrozen fotografů. Oba ale pozornost médií zvládají velmi dobře. „Partnerovi tento humbuk myslím zatím přijde zábavný,” uvedla moderátorka. Na pozornost médií je Kuneš zvyklý, neboť po světě působí jako choreograf mezinárodně úspěšného uskupení 420PEOPLE. „Ve světě je na pozornost zvyklý, ale u nás ho to překvapuje,” usmívá se Kristina Kloubková.

Sympatická modelka v minulosti působila také jako tanečnice a choreografka a pochází z rodiny tanečníků. Maminka Kristina Maarová byla baletkou Národního divadla, tatínek Vladimír Kloubek zase tanečník a choreograf, který například ztvárnil jednoho ze „zlých hochů“ v muzikálu Starci na chmelu. „Je zajímavé, že se to stalo. Je fajn, že mu rozumím, proč musí některé věci dělat. Rozumím dlouhým zkouškám, rozumím jeho přítomnosti na večerních představeních, znám ten svět,” říká zjevně zamilovaná Kristina Kloubková. ■