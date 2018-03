Mottlová není první! Její nový milenec si potrpí na modelky. Před ní chodil s Agátou i s misskami Jandovou a Sokolovou

Mottlová s novým partnerem Robertem Hájkem Foto: Instastories B. Mottlové

Mottlová randí se zlatníkem Robertem Hájkem, se kterým si užívá první společnou dovolenou v Thajsku. V zemi, kam bral Hájek všechny své expřítelkyně. "Neznáme se dlouho, jsme spolu necelé dva měsíce, proto je to především o tom, že chceme vědět jeden o druhém co nejvíc a co nejvíc si to tu užít a prožít," řekla Super.cz Bára.

Před sexy herečkou Hájek chodil s Agátou Prachařovou (32), Miss ČR Kateřinou Sokolovou (28) a naposledy se Zuzanou Jandovou (30), se kterou se několikrát rozešli a několikrát proběhl comeback. Románky měl Hájek i s dalšími kráskami jako Tereza Zimová nebo Šárka Vaňková. ■