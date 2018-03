Slečny, máte smůlu: Fešák z komedie Bajkeři už není single. Okouzlila ho tahle krásná modelka z Bosny

Jan Komínek s novou přítelkyní Herminapress

"Jsem spokojený a doufám, že to nějakou dobu vydrží," svěřil Super.cz Honza, který s novou láskou pózoval před objektivy fotoaparátů na křtu filmového DVD Bajkerů. "Potřeboval jsem se pochlubit," smál se mladý herec, který cíleně nehledal dívku v branži. "Jsem rád, když je moje holka úplně odjinud. Herečky jsou fajn, mám je rád, ale takhle je to lepší," míní.

"Džanna fotí, ale nejenom jako modelka, ale je také na druhé straně fotoaparátu, fotí různé backstageové akce, rapery a tak. Právě díky tomu jsme se potkali a pak také poznali. Párkrát jsme se viděli, potkali se i na nějakých kamerovkách, napsali si a pak jsme se sešli a seděli asi pět hodin v autě u ní před domem a povídali si. A od té doby jsme skvělý pár, hrozně mě ta holka baví," rozpovídal se.

Je si ovšem vědomý toho, že Džana má horkou balkánskou krev. "To si pište, to je v nich. Počítám se vším, musel jsem do toho jít s tím, že když neudělám nějakou kravinu, tak zůstanu naživu," smál se.

Honzovi se daří i po pracovní stránce. "Práce se rozjíždí, přišla mi nabídka fungovat na Primě v seriálu, pracovní rok by měl být jistý. Rozseknout by se měly i nějaké filmové kšefty, je to dobré," uzavřel. ■