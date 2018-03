Na kolo by teď sednout nemohla: Kočička z komedie Bajkeři předvedla těhotenské bříško v 8. měsíci

Julie Šurková už má pořádné bříško. Herminapress

Na premiéře letní komedie Bajkeři byla herečka Julie Šurková ještě štíhlounká. Na křtu DVD s filmem už sotva prošla po úzkém schodišti. Julie už je v hodně pokročilém stádiu těhotenství, brzy začne devátý měsíc. "No na kolo už bych sednout nemohla," smála se.

Pro pětadvacetiletou herečku to bude první dítě, pochlubila se nám, že to bude holčička. Úplně plánované miminko asi nebylo, s partnerem, který má svoji oděvní značku a věnuje se i dalším podnikatelským aktivitám, totiž Julie nedávno oslavila teprve rok a svatbu rozhodně nestihli.

"Nechtěla jsem dítě odkládat, beru mateřství jako součást života a chci ho zapojit i do té kariéry," míní Julie, která současně stihne dokončit i DAMU. "Ještě hraju v divadle, nenechala jsem se nijak omezit, díky tomu, že mi zdravotní stav přál. A už na konci května začínám natáčet nový seriál Styky s Emou, ve kterém budu mít hlavní roli. Alsi to bude zápřah, ale snad se to podaří nějak společnými silami zvládnout," řekla Julie. ■