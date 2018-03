Mám punkové dítě, tvrdí Emma Smetana: Jak se to projevuje?

Emma Smetana Super.cz

Zpěvačka a moderátorka Emma Smetana (30) už je rok a čtvrt matkou a tou nejdůležitější bytostí v jejím životě je dcera Lennon. Místo dlouhých večírků se ráda co nejdřív vrací domů a nejinak to bylo i na párty TV Prima, kde se s partnerem Jordanem Hajem jen otočili, aby si popovídali se známými.

Překvapivě ji domů netáhl jet lag, přestože s rodinkou strávila několik týdnů v jihovýchodní Asii. "Byli jsme v Thajsku a v Kambodži, jet lag jsem měla tam, ale tady po zpáteční cestě už ne. A malá to zvládla naprosto skvěle, protože je to punkové dítě, asi po rodičích," smála se Emma.

"Můj soukromý život vypadá punkově a ona to odnáší, ale odnáší to velmi radostně. Vlastně si to velmi užívala, má takovou dobrou vlastnost, že ji nezaskočí nic. Tam ji nezaskočilo teplo ani tamní jídlo, tady ji nezaskočil návrat do zimy a do zachmuřených tváří," svěřila Smetana. "Ale veselé tváře má doma, mámu a tátu, a na ničem jiném jí zatím nezáleží, což docela fajn," usmívala se spokojeně.

Emma už zase naskočila do práce a mj. chystá dva velké koncerty. "Budou v dubnu, jeden v Praze a druhý v Brně. Budou to dva dlouhé bohaté večery na hudbu i další zážitky. Strašně se na to těším," zve své fanoušky Emma. ■