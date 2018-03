Není jen tváří zpravodajství: Blonďatá moderátorka uvádí i politické debaty, skončilo to i pláčem

Terezie Kašparovská Super.cz

"Politické novinařině se hodně věnuju, důležitá je v tomhle případě i domácí příprava. Z televizního pohledu je to práce nevděčná, protože je hodně náročná," svěřila Terezie, která se ve volném čase věnuje hlavně dceři Emě, která pomalu dospívá do puberty, ráda cestuje a také prý hodně vaří.

To, že prezidentský duel neuváděla ona, by jí mohlo tím pádem přijít nespravedlivé vzhledem k tomu, že ona se politické scéně věnuje podstatně víc než on. "Bylo to rozhodnutí vedení zpravodajství, já jsem ho akceptovala a Karlovi držela palce," řekla nám. Vzhledem k tomu, jak debata včetně vyostřených reakcí publika eskalovala, mohla být nakonec ráda.

"Za sebe musím říct, že se politické debatě věnuju tři roky, a ani tak jsem se na to necítila. Myslím, že na to tolik zkušeností ještě nemám," připustila. Nikdo jí ze studia zatím neodešel. "Všichni zatím vydrželi až do zdárného konce, anebo nezdárného. Hodnotím to podle toho, že jsme naplnili tu stopáž a pořad uzavřeli v danou minutu," upřesnila.

"Ale to, s jakým pocitem odcházíme, je velmi subjektivní. Hodně si to beru a pak si to zpětně promítám a pouštím si ho. Říkám si, kde se stala chyba, ale je to živé vysílání a někdy to tak je. Jednou jsem i brečela, ale doma a ne v práci. Bylo to ve zlých začátcích, ale i taková zkušenost je dobrá, protože je silná a nějakým způsobem vás může posouvat," myslí si Terezie. ■