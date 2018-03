Marta Jandová se smířila s tím, že dcera bude jedináček: Hudba je kvůli ní až na druhém místě

Marta Jandová Super.cz

"Stala jsem se takovou matkou, že na desku nebyl čas. A teď, když ji dopisuju, je zase pořád nemocná, tak je to pořádný zápřah. Ale na Marušku jsem si opravdu dlouho počkala, tak to prostě nešlo. Abych ji měnila za sólovou desku a za práci, za dny, kdy nebudu doma, to ne. Já si to s ní strašně užívám. Ale v každém případě už mám písniček docela dost a jediné, co mi chybí, jsou zbytky textů," prozradila.

Na koncertě, s nímž vystoupila v rámci Prima párty, ještě mnoho nových songů hrát nemohla. "Bylo by blbý, kdybych zazpívala jen jednu sloku a v refrénu místo třetí věty jenom nanana. Ale už se to rýsuje a vypadá to dobře. Potřebuju, abyste mi drželi palce," prosí zpěvačka své fanoušky.

Marta koncertuje, ale na návrat do muzikálů do zatím nevypadá. "Teď jsem měla docela hezkou nabídku, ale bohužel nám to nevyšlo časově, protože v té době budu zrovna na turné s Die Happy a předtím ještě v zahraničí. Ale muzikály mě vždycky strašně bavily, to zákulisí je hrozně fajn. Ale bere to strašně moc času a s tím dítětem to nejde," uvedla.

"Maruška je jedináček, asi vzhledem k mému věku jedináčkem zůstane, tak jí chci dát času co nejvíc. Asi by bylo lepší, kdyby měla sourozence, ale jsme pořád s nějakými dětmi, Maruška chodí na spoustu kroužků, na čtyři chodí s chlapečkem, o kterém mluví jako o svém manželovi, a ten je vlastně takový polosourozenec. Takže typický jedináček není, protože se musí pořád o něco dělit. A je to zlatíčko," uzavřela Marta. ■