To je ale rajcovní zajíček: Přítelkyně Romana Vojtka nezapomněla ani na ouška. Známý herec to ale viděl nerad

Petra Vraspírová Super.cz

Přítelkyně Romana Vojtka (45) ovšem za pomoci návrhářky Kamily Vodochodské pojala outfit elegantněji než slečny v trikotech, síťových punčochách a s čelenkami s oušky. Ani u ní ovšem králičí uši nechyběly, byly ale stylizované v rámci kloboučku se závojíčkem.

"Když jsem Kamile poslala pozvánku, hned hlásila, že ouška má. Ocásek už by byl ale přehnaný, od toho tady jsou ty slečny, na to nemám. Ale jsou strašně sexy," mínila Petra, která by si sama na to být dívkou Playboye ani na focení obnažených snímků do časopisu netroufla.

"Do toho bych asi nešla, Roman by mi zpřerážel všechny ruce a nohy. Koukat se může jen on. Vždycky mi říká: Jsi jenom moje. Je milé, že žárlí. Už dneska mě moc nechtěl vůbec s sebou vzít, když ten outfit viděl. Možná by byl radši, kdybych šla na takovou párty v pytli," uzavřela. ■