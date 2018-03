Ještě před těžkou nemocí natočil Jiří Menzel videopozdrav k poslednímu filmu, kde si zahrál

Video s Jiřím Menzelem Video: IN Film/www.kinorama.sk

Do kin právě vstupuje do kin nový film Martina Šulíka Tlumočník s Jiřím Menzelem (80) a Peterem Simonischekem v hlavních rolích. Ještě během natáčení vzniklo krátké video s Jiřím Menzelem, které se promítalo i na slavnostní premiéře filmu, které se Menzel, který rehabilituje po vážné operaci, nemohl účastnit.

„Vážím si herců a herecké práce, pokud jsou to opravdu herci a osobnosti, ale sám jsem herec-amatér. Přišel jsem k tomu osudem, náhodou. A mám na herce větší nároky, než jsem já sám. Ale je to příjemná změna a já se rád dívám, jak to dělají kolegové,“ říká zde mimo jiné Jiří Menzel.

Film Tlumočník měl světovou premiéru na prestižním filmovém festivalu Berlinale, kde byl uveden v hlavním programu, sekci Berlinale Special, která představuje mimořádné kinematografické počiny či pocty světovým filmařským osobnostem. Dočkal se vřelého přijetí publika a také pozornosti kritiky.

Tlumočník je road movie o dvou svérázných mužích, které svedla dohromady absurdní situace, díky níž a možná navzdory níž, se vydají hledat pravdu o vlastní minulosti. Na společné pouti nechybějí bizarní setkání, humorné situace, ale i poznání minulosti a současnosti, které nebude vždy příjemné.

Vedle Jiřího Menzela v titulní úloze asketického tlumočníka Aliho si úlohu rakouského učitele, bonvivána se slabostí pro ženy a alkohol, zahrál přední rakouský herec Peter Simonischek, držitel ceny Felix pro nejlepšího evropského herce roku 2016 v komedii Toni Erdmann, snímku nominovaném na Oscara pro nejlepší zahraniční film. ■