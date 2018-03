Za pár dnů bude rodit, na což je perfektně připravená. Lašková nevěří na pověry a pod střechou má už i kočárek

Gabriela Lašková za pár dní rodí. Super.cz

Během akce o sobě miminko v bříšku dalo několikrát vědět. „Maličký je velmi rád, že je tady s námi a dává o sobě velmi znatelně vědět. Zhruba za čtrnáct dní by měl být venku, takže na pochod půjde se mnou v kočárku,“ smála se moderátorka, která se nové životní role už nemůže dočkat. Gábina se cítí lépe než na začátku těhotenství, ale únava se občas projevuje. „Když se cítím dobře a když mi to tělo umožní, tak jsem se sem vydala. Taky ale odpočívám, protože vím, že odpočinek je na první místě,” říká.

Už pár dní Lašková na Primě nehlásí zprávy, což jí chybí. „Po práci se mi malinko stýská. Už bych se klidně pomalu vrátila zpátky, ale zároveň se těším na narození malého a pak už budu mít úplně jiné starosti,” směje se.

Držitelka titulu Česká Miss 2013 už má sbalenou tašku do porodnice, nepodcenila ani přípravu výbavičky a doma má už i kočárek navzdory pověrám. „Myslím, že mám už všechno. Kočárek neměl být do poslední chvíle, ale nebylo ho kam dát. Nejdřív jsem myslela, že ho uschováme u kamarádů, ale nakonec jsme to vyřešili takto. Já tu pověru ani neznala, takže když to člověk neví, tak to neplatí,“ smála se Gábina. Přestože už dávno zná pohlaví miminka, rozhodla se všechno sladit převážně do neutrálních barev. „Nejsem moc na barvičky, takže jsem volila všechno kolem šedé a modré. Ale máme samozřejmě i spoustu barevných věcí, protože miminko potřebuje barvičky. Nemůže být všechno černé jenom proto, že maminka je umanutá a miluje černou. Takže barvičky jsou všelijaké a kočárek černý,“ dodala Gábina. ■