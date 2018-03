Bývalá modelka šla do bikin: Opravdu brzy oslaví padesátiny?

Kelly Bensimon Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už jen pár týdnů ji dělí od významného životního jubilea. Kelly Bensimon by málokdo tipoval, že jí 1. května bude padesát let.

Udržovaná americká celebrita nezná slovo lenost a neustále své křivky zdokonaluje v posilovně. Výsledkem dřiny se pak velmi ráda chlubí na pláži, jako tomu bylo nedávno v Miami. Kelly se tam proháněla v tyrkysových bikinách jako rozverná dvacítka. Její věk nebyl patrný nejen z dálky, ale dokonce ani při bližším prozkoumání.

Bývalou modelku, účastnici reality show The Real Housewives of New York City a autorku motivačních knih přibývající věk určitě netrápí. V plavkách vypadá dokonale a nějaký ten rok to tak ještě určitě zůstane. Kelly je přitom matkou dvacetileté Sey Louise a osmnáctileté Thaddeus Ann. Dcery se musí pořádně snažit, aby je jejich nestárnoucí maminka na pláži nezastínila. ■