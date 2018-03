Po rozchodu se v depresích neutápí. Úspěšná zpěvačka Lenny se léčí hudbou

Lenny ve VIP zóně v klubu Roxy Herminapress

„Ta cena pro mě znamená odměnu za mou práci a úsilí, které jsem do toho dala. Takže jsem moc ráda a je to příjemná událost,“ řekla Lenny, kterou teď čekají příjemné pracovní povinnosti. „Šestého dubna vyjde nový singl, kterému teď věnuji pozornost a taky se soustředím na nové album a samozřejmě i na hraní, protože máme v létě spoustu festivalů,“ dodala zpěvačka.

Lenny si stejně jako její maminka Lenka Filipová úzkostlivě střeží své soukromí. Některá média přesto spekulovala, že se zpěvačka rozešla se svým dlouholetým přítelem Ondřejem Fiedlerem, dvorním kytaristou a textařem. Na akci to ale rozhodně nevypadalo, že by se utápěla v porozchodových depresích. Naopak prý ráda propojuje svůj soukromý a profesní život. „Hudba je nedílná součást mého života a dělám ji i ve volných chvílích, ale nedělím svůj čas tolik na pracovní a osobní. Spíš je to všechno zamíchané do sebe. Určitě chodím do kina s kamarády nebo jdu někam ven,“ tvrdí Lenny. ■