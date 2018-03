Nejlépe je jí v bikinách a v objetí hezkého sportovce: Krásná Miss je bláznivě zamilovaná

Olivia Culpo s Dannym Amendolou Profimedia.cz

Dá se říct, že seznámení Culpo a Amendoly bylo osudové. „Potkal jsem ji na rohu Hollywoodu a Vine, šli jsme po ulici a vrazili do sebe. Je to šílené,“ řekl sportovec. To bylo v únoru 2016, a jako čerstvě zaláskovaní působí i dva roky poté. Momentálně pár s přáteli tráví dovolenou na Bahamách, kde vznikl i snímek, k němuž se váže zmíněný komentář.

Na fotce mimo jiné vyniká i modelčina pěkná postava, ostatně se už několikrát objevila v magazínu Sports Illustrated. Naposledy nahá, ve speciální edici fotek s názvem In Her Own Words (Ve vlastních slovech), kdy si každá z modelek, mezi nimi i například Pavlína Pořízková, slova zvolila tak, aby ji co nejlépe vystihovala.

„Všechna slova a fráze, která jsem si zvolila, reflektují můj strach, nejistoty a trápení,“ svěřila žena, která je úspěšnou modelkou a někdejší Miss USA i Miss Universe. A o to také šlo - ukázat, že i v uvozovkách dokonalé ženy bojují s nejistotou o sobě samých. ■