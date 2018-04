Češi ročně vyhodí 6,5 miliardy korun! Za drahé energie

Dvě třetiny českých domácností stále platí za elektřinu a plyn víc, než je nutné. Jak spočítala Bohemia Energy, Češi zaplatí za zbytečně drahé energie více než šest miliard korun ročně. Změna dodavatele, která může značně ulehčit rodinnému rozpočtu, je přitom velmi jednoduchá.

V České republice ještě dvě třetiny domácností dosud nezměnily svého dodavatele elektřiny či plynu. Zatímco banku nebo mobilního operátora kvůli úspoře několika set korun mění dnes celkem běžně, u svého dodavatele energií zůstávají léta. Přitom by mohly ušetřit mnohem více, až tisíce korun ročně.

Spočítejte si, kolik ušetříte právě vy

Kolik můžete ušetřit, zjistíte jednoduše a zdarma na internetu. Potřebovat k tomu budete poslední vyúčtování, ze kterého zjistíte všechny údaje potřebné pro porovnání. Pokud je nechcete studovat, stačí fakturu vyfotit mobilem a poslat vybranému obchodníkovi. Ten už si vše zjistí sám a nabídku pošle.

Jednou ze společností, která působí na trhu více než deset let, je Bohemia Energy. Její strategií je, aby svým zákazníkům nabídla vždy levnější cenu než jejich dominantní dodavatel. S některými produkty tak lze s Bohemia Energy ušetřit i více než jednu zálohovou platbu za energie ročně.

Při výběru dodavatele se rovněž dívejte na to, zda je firma spolehlivá, stabilní a jestli má dost zákazníků. A také, jestli má dobrý zákaznický servis, nebo že přístup ke svému účtu budete mít online. To vám kromě peněz ušetří i spoustu času.

Z pohodlí domova, i tak může vypadat změna dodavatele elektřiny

FOTO: Bohemiaenergy.cz

Nemusíte ani vstát z gauče



Smlouvu můžete uzavřít klidně online nebo po telefonu. Pokud si jako svého nového dodavatele vyberete Bohemia Energy, stačí jí odeslat kopii stávající smlouvy emailem nebo poštou. Všechny potřebné údaje si zjistí sama, a když jí udělíte plnou moc, smlouvu za vás správně vypoví. Vy se již o nic starat nemusíte.



Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr, nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu. Jediným výsledkem změny dodavatele energií je to, že vám doma světlo svítí a plyn hoří dál úplně stejně, jen levněji.



