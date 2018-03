V minus patnácti stupních riskoval zdraví! Zpěvák natáčel v plavkách na sněhu a vážně se zranil

Martin Hrubý má nový klip k hitu Let balónem

Písničkář Martin Hrubý během natáčení videoklipu riskoval vlastní zdraví. Nejenže se musel v minusových teplotách svléknout do plavek, ale navíc se pořezal o ledovou krustu. Hrdinkou je pro něj ale pětinásobná mistryně České republiky v moderní gymnastice Monika Mičková. Ta se totiž musela v mrazivém počasí svléknout do trikotu a předvést navíc mistrovskou sestavu!

Natáčelo se totiž ve výšce 1410 metrů nad mořem, a to při teplotách minus patnáct stupňů. Zatímco on měl během natáčení komfortní zázemí sto metrů daleko, Monika mrzla bez zadních vrátek.

"Nerad to říkám, ale do vyhřátého pokojíčku jsem to měl asi sto metrů. Takže pěkná srabárna. Jen chudák Monika to měla výrazně horší. Její mrazivou sestavu se stuhou jsme odešli natočit do Polska na Polední kámen skoro čtyři kilometry od Luční. Hlavní hrdinkou, a to doslova, mého videa je jednoznačně ona,“ přiznal Hrubý.

Přes komfortní zázemí neodešel z natáčení nového klipu ke svému singlu Let balónem bez zranění. "Pořezal jsem se o ledovou krustu skrytou pod vrstvou prašanu na prstech levé ruky. Ještě teď tam mám jizvy, šlo to docela do hloubky. Měl jsem ale tak zmrzlé ruce, že jsem to skoro necítil. Kdyby z toho neteklo na sníh tolik krve, ani bych si toho možná nevšiml," dodal zpěvák. ■