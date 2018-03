Tři generace Kardashianek: Kim, její maminka i babička jsou kvůli kampani blond

Kim zapojila do kampaně maminku i babičku. Profimedia.cz

Na fotce, kterou Kim sdílela na Instagramu, není zajímavé jen setkání tří žen ve věkovém rozmezí padesáti let, ale i fakt, že všechny Kardashianky jsou blond. Slavná americké rodina má totiž kořeny v Arménii a její genetická výbava předurčuje tmavé vlasy.

Kim ovšem velmi ráda experimentuje. Ještě donedávna měla růžové vlasy dosahující až do pasu, které měla zjevně uměle prodloužené. S Kris a Mary Jo totiž kromě blond barvy předvedla i nový účes. Nyní zvolila delší mikádo.

Společná fotka samozřejmě nevznikla bezdůvodně, ale slouží k propagaci kosmetické značky Kim Kardashian West Beauty. „Děkuji mamince a babičce, že se staly modelkami a šly na blond kvůli tomuto focení,“ napsala Kim na Instagramu. Příště by mohla do kampaně zapojit i své dcerky North (4) a Chicago, kterou jí náhradní matka porodila letos v lednu. Pak by spolu zapózovaly rovnou čtyři generace. ■