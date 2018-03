Hana Gregorová se nepoučila! Přiznala, že chce po Koptíkovi zase mladšího chlapa

Hana Gregorová Michaela Feuereislová

Hana Gregorová (65) přiznává, že se jí život po boku mladšího muže zalíbil. Vyloučila návrat k expříteli Ondřeji Koptíkovi, ale ve svém životě by uvítala opět mladšího partnera. "Chtěla bych určitě někoho mladšího," řekla Top Staru Gregorová.

Momentálně partnera nemá. Na párty Primy dorazila s kamarádem Janem Antonínem Duchoslavem. Vyvrátila, že by opět byla v kontaktu s expřítelem Koptíkem. "Je to nesmysl. To je jednou, že mám kolouška, pak zase jsem se na plese objevila s novým přítelem," upřesnila herečka.

Sleduje jeho život? "Ježíš, to ne. Vůbec," dodala Gregorová na večírku, kde se výborně bavila. A vypadala velmi svěže. Život bez Koptíka jí evidentně svědčí. ■