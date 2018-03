Do porodnice s novým účesem! Lašková už má sbalenou tašku i nové vlasy

Gabriela Lašková Foto: archiv G. Laškové

Moderátorka Zpráv na Primě Gabriela Lašková (28) si užívá posledních pár dní před porodem. Přiznala, že už má sbaleno do porodnice a ještě stihla zajít do svého kadeřnictví, aby v porodnici nedělala ostudu. "Do porodnice zabaleno, teď ještě dát to kupy rodičku," napsala Gabriela na svůj profil.