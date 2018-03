Zrzka, blondýnka a brunetka: Zpěvačka Debbi ukázala krásnou starší sestru a šmrncovní maminku

Sestry Khalovy s maminkou

"Žijeme oficiálně v jedné domácnosti, takže se vídáme velmi často. Řekla bych, že snad i s radostí," řekla nám Debbi, která dorazila za maminkou do jejího nového showroomu, protože Olina Khalová se věnuje designu a starší dcera, kunsthistorička, jí pomáhá. "Momentálně se věnujeme nové technologii, která se týká potahování stěn látkami," vysvětlila Olina. "Já s maminkou řeším různé vizualizace a realizace projektů," doplnila Jacqueline, která má stále trochu německý přízvuk, jak si můžete všimnout našem videu.

"Já jsem mohla na otvíračce leda zazpívat, což jsem udělala, protože moje poradcování, co se týče estetických věcí, není moc dobré. Po mámě jsem nepodědila dobrý vkus, jen výborné hlasivky," přiznala sebekriticky Debbi.

A jak spolu dámy Khalovy zvládají bydlení v jednom domě a domácí práce? "S tou dělbou práce to až tak žhavé není, ale nějak to zvládáme. Holky mají svoje docela velké zázemí a o to se postarají samy," svěřila Olina Khalová. "Se sestrou jsme byly dostatečně vychované k tomu, abychom zvládly uklidit aspoň to svoje a po sobě v těch společných místnostech," doplnila Debbi. ■