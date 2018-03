Erbová je jako chameleon! Krátké vlasy jsou minulostí. Předvedla novou image i pořádně vytuněný dekolt

Vlaďka Erbová promluvila o nových vlasech i o svém vztahu. Super.cz

"Mám velmi šikovného kadeřníka, který se do těch změn pustil. Já mu do toho moc nemluvím. Věřím mu," řekla Super.cz Erbová, kterou proslavil v šoubyznysu chlapecký sestřih a podobnost s herečkou Halle Berry.

Říká se, že ženy mění vlasy při změnách v osobním životě. "V mém případě to tak není, jsem ve svém životě spokojená. Ke změně mě přivedl můj partner. V jednom období, kdy jsem byla po nemoci, jsem měla přerostlé vlasy a jemu se to líbilo a chtěl, abych zkusila delší vlasy. Tak to takhle dopadlo," vysvětluje. "Je spokojený," usmívá se partnerka hokejisty Michala Gulašiho.

Svatba ani společný potomek není na pořadu dne. "My to neřešíme. Žijeme tím, co je teď. Co se týče svatby a dětí, to je otevřená budoucnost. Určitě to nechci vyvracet, ale momentálně o tom nepřemýšlíme, nebavíme se o tom. Není to důležité pro to, aby ten vztah byl," uzavřela. ■