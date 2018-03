Vůbec neměla zpívat. Formanova múza se chtěla živit úplně jiným povoláním

Dáša koketovala se zcela jinou činností. Herminapress

Zhostila se role Vanilky v jazzové opeře oscarového režiséra Miloše Formana Dobře placená procházka, působila v divadle Semafor, vydala album s písněmi soul-popového žánru a zahrála si v seriálech jako je Ohnivý Kuře, Na vodě nebo Modrý kód. Původně to ale mohlo dopadnou tak, že by se životní dráha Dáši Zázvůrkové kumštu vyhnula.

Dáša v dětství propadla pohybu. Dnes se zpěvačka sportu věnuje spíš okrajově, jako dítě však toužila po kariéře vrcholové sportovkyně. „Ve veslování jsem vášnivý amatér, který brouzdá na Vltavě a tenis hraju už pět let za náš tenisový klub Amfora. Původně jsem si ale myslela, že budu sportovkyně, ne zpěvačka. Odmalička jsem dělala atletiku a běhala jsem hlavně sprinty. Nakonec jsem sport a zpěv propojila,“ přiznala Dáša.

I tak se cítila na otevření prodejny se sportovním zbožím jako ryba ve vodě. „Sportovní oblečení nosím moc ráda, protože hraju tenis a taky vesluju a tam člověk opravdu nemůže jít v lodičkách. Co se týče značkového oblečení, tak ho samozřejmě ráda mám, ale když to řeknu hezky, tak v tom jsem trochu taková venkovská holka a je mi celkem jedno, co mám na sobě, hlavně když je to oblečení pohodlné. Ale určitě potřebuji značkové boty,“ řekla šansoniérka. ■