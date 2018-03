Představitelka Roziny z Ulice na pařížském týdnu módy. Je tak hezká, že nemusí příliš řešit, co na sebe

Anna Kadeřávková na přehlídce francouzské návrhářky Koché Super.cz

Herečka, která se do paměti televizních diváků zapsala jako představitelka Roziny Maléřové v seriálu Ulice, se aktuálně věnuje svým sociálním sítím. Například její Instagram se pyšní více než dvěma sty tisíci sledovateli. My jsme se s ní potkali na pařížském týdnu módy, kde se to blogery a influencery jen hemžilo. Mohlo by se zdát, že kráska se ve světě módy cítí jako ryba ve vodě, no úplně tomu tak není. „Jsem v Paříži poprvé a na fashion weeku taky poprvé. Musím se přiznat, že jsem to neprožívala tolik jako některé holky. Nejsem člověk, který by některé věci hrotil, příliš se tím nestresuju,” říká dvacetiletá kráska.

Na podobných akcích nezáleží jen na tom, co má která modelka na mole, pozornost se ale upírá i na vzhled návštěvníků v hledišti. Prožívala Anna, co si například oblékne na přehlídku módní návrhářky Koché, kde byl představen nový typ chytrého telefonu? Těmito věcmi se moc netrápím. Samozřejmě se moc ráda hezky obléknu. Ale určitě nejsem ten typ holky, který by panikařil a šílel, co si vzít na sebe,” smála se sympatická blondýnka.

Anna se prý ráda obléká, ale do velkých extrémů se nepouští. Co nejvýraznějšího má doma v šatníku, se dozvíte v závěru našeho video rozhovoru. ■