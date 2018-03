Pavel Trávníček jako král v show Tři oříšky pro Popelku boduje: Potlesk německých fanoušků ho dojal jako Gotta Slavíci

Pavel Trávníček v show Tři oříšky pro Popelku Foto: archiv Tři oříšky pro popelku

Herec Pavel Trávníček, představitel prince v pohádce Tři oříšky pro Popelku, se s velkou nostalgií vrací do tohoto světoznámého příběhu.

Čeští producenti muzikálů Mamma Mia!, Rocky! nebo filmu Lída Baarová koupili licenci a uvedou na podzim stejnojmennou rodinnou show v Kongresovém centru. Tvůrci slibují i živé koně a kouzla.

„Musíme si přiznat, že je tady jistý časový posun. Prince jsem opustil, a tak budu král. Není to muzikál. Je tam sice hudba Karla Svobody a všechno, jak má být, ale děj doprovází pouze jedna zpěvačka.“ řekl Pavel Trávníček a dodává: „Němci to pojali jako rodinnou show a myslím si, že to je přesné.“

Mezi lidmi už poletují dohady, kdo dostane po Trávníčkovi roli prince. Tipy míří především do řad úspěšných muzikálových herců, avšak producenti naznačují, že nehledají zdatného zpěváka, nýbrž dobrého herce.

„Roli krále v německé show mi nabídli, když jsem zrovna točil v Německu jeden seriál,“ vysvětluje Trávníček, který přiznává, že se bál svého českého přízvuku. Publikum i režisér ale tvrdí, že obavy nebyly na místě. Pohádka Tři oříšky pro Popelku je možná v sousedních zemích ještě slavnější než u nás.

„Přivítání německého publika bylo úžasné. Měl jsem trošku strach, jestli mne poznají. Ale režisér mě uklidňoval, že se rozhodně nemám bát. Na začátku představení mám takový krátký monolog. Když jsem vylezl na jeviště, tak mi dvě minuty tleskali. Já jsem nemohl začít! To si neumíte představit, jak je to v tomto případě dlouhá doba. Až jsem z toho začal být sám nervózní. To jsem opravdu nečekal,“ dojatě popisoval svoje zážitky Trávníček.

V Německu odehrál celkem 78 vyprodaných představení. Věří, že tomu tak bude i ve velkém sále Kongresového centra. ■