Útlý pas, bujné vnady! Laďka Něrgešová ukázala sexy křivky v šatech

Laďka Něrgešová Michaela Feuereislová

Oblékla si sexy koktejlky, které její vnady zdůrazňovaly. Zakrývala je jen sexy krajka. I když to Laďce moc slušelo a byla velmi elegantní, s hubnutím už by to rozhodně přehánět neměla. Pomalu začíná chrastit kostmi.

Laďka je maminkou dvou dětí Adama a Medy. "Nepočítám, kolik kilo jsem zhubla, ale to, kolik jsem v těhotenství přibrala. Dvaatřicet to bylo s Adamem, dvacet osm s Medou," směje se Laďka, která má všechna kila dole a zřejmě i víc. ■