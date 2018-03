Dominika Mesarošová opouští Prahu a stěhuje se do Brna. Přítel tam pořídil dům

Dominika Mesarošová opouští Prahu. Michaela Feuereislová

Cítí, že je to láska, a není důvod na nic čekat. S novým přítelem Tomášem sice ještě Dominika Mesarošová (32) není ani rok, ale rozhodla se radikálně změnit život. Stěhuje se kvůli němu z Prahy do Brna.

Modelka sice už před časem mluvila o tom, že si s Tomášem najdou bydlení na půl cesty, on totiž pochází z Moravy, nechtělo se nám ale věřit, že by prodala svůj vymazlený dům nedaleko Průhonic s dvanáct metrů dlouhým bazénem. Ale je to tak, dům už je na prodej a Dominika pomalu balí kufry.

"Přítel koupil v Brně dům, není to nikde na vesnici, do obchodního centra Olympia je to deset minut, do centra pět minut, tak nebudu někde odříznutá a dál budu samozřejmě jezdit i do Prahy. Tomáš chtěl, ať si vyberu takový dům, ve kterém budu spokojená, takže je to taková moderní kostka, jak to mám ráda, a bazén tam taky je, i když má jen devět metrů na délku a čtyři na šířku," prozradila nám Dominika na párty Top Staru. ■