Čeká ji s novým přítelem větší štěstí než s Jaromírem Jágrem? Inna Puhajková se těší z velkého životního kroku

Inna Puhajková už bydlí s partnerem ve vlastním. Herminapress

Šest let tvořila Inna Puhajková (32) pár s Jaromírem Jágrem (46), zasnoubení ani svatby se ale nedočkala. Nyní chodí sportovní moderátorka s fotbalistou Petrem Tlustým a my jsme se zajímali o to, jestli po předchozích zkušenostech nebude v záležitostech vztahu urputnější.

„Tyto záležitosti nechávám čistě na partnerovi a tak by to mělo být,” nechala se slyšet na znovuotevření prodejny známé sportovní značky Inna a popřela tak dohady, že by snad s partnerem byla zasnoubená.

A nemá už pocit, že by jí začínaly tikat biologické hodiny? „Věk by už na to byl, ale hodiny zatím netikají. Nechci na to tlačit a říkám si, že to přijde, až to přijde,” říká Inna Puhajková.

Inna a Petr přece jen udělali dost razantní krok, když se přestěhovali z pronajatých bytů do vlastního. „Tři čtvrtě roku spolu už bydlíme a zatím další posun neplánujeme," říká sympatická moderátorka. ■