Seriálová kráska známá z Ordinace je zamilovaná až po uši: Tohle sexy tělíčko v plavkách už není k mání

Bára Mottlová na dovolené v Thajsku Herminapress

Teď je ovšem situace úplně jiná. Mottlová je momentálně v Thajsku, kde si užívá dalších několik dnů volna. Tentokrát už ne jen s kamarádkou, ale partou přátel. Jak tajemně prozradila, není jen na pobytové dovolené, ale hlavně poznávací.

„Samozřejmě se neplácáme jen na pláži, ale konkrétně já jsem vyrazila i za poznáváním a chci poznat nejen alespoň část téhle země, kde jsem poprvé, ale hlavně poznávat svého přítele Roberta, který mě sem vzal. Jezdí sem totiž už řadu let. Neznáme se dlouho, jsme spolu necelé dva měsíce, proto je to především o tom, že chceme vědět jeden o druhém co nejvíc a co nejvíc si to tu užít a prožít,“ svěřila se Bára, z jejíhož hlasu bylo snadné vycítit, že je do svého designéra a výtvarníka pěkně zaláskovaná.

Zatímco před měsícem v Keni byla ještě single, a jak tvrdila, bez pánské společnosti se obešla, teď je tomu naopak.

„Vždyť to znáte, když je člověk sám a umí si život užívat tak jako já, nebrečí po partnerovi a nezoufá si. Ale každý potřebuje lásku, hřejivé obětí, parťáka, s nímž se může smát a svěřit se mu se svými problémy. Chlap, kterého vedle sebe mám, mi velmi imponuje, což je pro mě jeden z nejpodstatnějších bodů. Je pozorný, chová se ke mně krásně, prostě gentleman. Chlap s velkým CH,“ s úsměvem řekla Bára, která si zahrála například v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Ještě prozradila, že kromě vzájemného poznávání se chystají navštívit třeba Bangkok, nádherné zdejší chrámy, národní park, libují si v místních gurmánských lahůdkách a také každý den vychutnávají vyhlášené thajské masáže. ■