Skoncovala po posledním fiasku s herectvím? Cameron Diaz už čtyři roky nenatočila žádný film a comeback odmítá

Cameron Diaz Profimedia.cz

Diváci si ji pamatují z komedie Něco na té Mary je, akční sexy podívané Charlieho andílci či dramatu Gangy New Yorku. Naposledy se v kinech objevila v roce 2014, kdy měly premiéry rovnou tři její filmy - Jedna za všechny, Sex Tape a Annie. Všechny ale u kritiků propadly a Cameron za ně byla „oceněna“ posměšnou Zlatou malinou. To je nejspíš důvodem, proč se do dalšího natáčení nehrne.

Vyhasínající hvězda média ignoruje, ale Selma Blair prozradila, že její kariéra je u konce. Když jí navrhla pokračování komedie Prostě sexy, skončila s nepořízenou. „Cameron bohužel neprojevila zájem. Chová se, jako kdyby už byla v hereckém důchodu. Je se svým současným životem spokojená a žádný další film už natočit nechce. Netuším, co by mohlo její názor změnit,“ prozradila herečka po setkání s Diaz.

V médiích se už dříve objevily spekulace o tom, že Cameron přerušila kariéru, aby mohla založit rodinu. To se jí ale bohužel s Benjim Maddenem nedaří. ■