Pošlape na paty Leoši Marešovi? Libor Bouček si zahrál na modela a nafotil tyhle parádní snímky

Libor Bouček Foto: Petr Kurečka

Oblíbený moderátor Libor Bouček (37) se v březnu vrátil do rádia Evropa 2. Jeden z našich nejvytíženějších moderátorů nafotil pro účely rádia parádní snímky.

Liborovi to coby rozenému gentlemanovi moc sekne a klidně by z fleku mohl pózovat jako model. Do vysílání ho rádio zařadilo hned za Leoše Mareše (41), který platí za nejlépe oblékaného českého moderátora, a Libor nejspíš nechce zůstat pozadu.

„Libor si focení skutečně užíval a bylo na něm vidět, že se fakt uvolnil. Dokonce si na některé snímky sundal i boty,“ potvrzuje zdroj z rádia.

„Libor je skutečně zpět a jsem ráda, že se pustil spolu s Jakubem Kohákem do nové rubriky Sprostějov aneb Lexikon sprostých slov. To je rubrika, ve které kluci radí, jak nahrazovat v běžné řeči sprostá slova a fakt si u toho neberou servítky,“ dodala šéfka stanice Lenka Maureryová.

Příště by podobné snímky mohl nafotit i Leoš Mareš a porovnat se jako model přímo s Liborem. Posluchači by si určitě přišli na své.