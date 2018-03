Tyhle šaty nejsou právě praktické: Krásná Petra Nesvačilová měla strach, že jí někdo přišlápne vlečku

Petra Nesvačilová Super.cz

Šaty vypadaly trochu pohádkově. "To je možná pravda, Leeda má jedny, které by mohla nosit mořská panna a tohle je taková černá perla. Jen ta vlečka bude velmi napínavá," strachovala se už při příchodu. "Nejsem na vlečky zvyklá, tak jsem si říkala, že si asi pak vezmu sukni do rukou a budu to nosit jako mini," smála se.

A jak to má momentálně Petra s natáčením? "Připravuju svoje filmy, dotočila jsem na podzim film s Danem Svátkem, mám menší roli u režiséra Jana Pachla. Jako herečka jsem se věnovala spíš seriálům. A na jaře mě čekají dvě premiéry, a to filmu Sněží Kristýny Nedvědové a filmu Mars Bena Tučka," vyjmenovala Nesvačilová filmové projekty, jichž se účastní a účastnila. ■