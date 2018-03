Nejmladší režisérka byla nominovaná na Českého lva za svůj první film: Točila o znásilnění, samotnou ji chtěli pobodat

Tereza Nvotová Super.cz

"Špína je můj první hraný film, ještě jsem byla nominovaná za film Mečiar, což byl můj druhý dokument," upřesnila. Špína je film s tématem znásilnění. "Hovoří o tom, co v naší společnosti nemáme vyřešené. O sexuálním násilí a traumatu. Měla jsem velkou podporu ve svém okolí, protože nebylo lehké ho zafinancovat, aby mohl vůbec vzniknout. Znám mnoho lidí, kterým se něco tak hrozného stalo, proto jsem se rozhodla ukázat, jaké to je, když to někdo zažije," doplnila.

Sama tuto zkušenost na vlastní kůži naštěstí nezažila, i když je milovníkem velmi dobrodružného cestování. "Klidně se to mohlo stát. Zažila jsem okamžik, kdy jsem se ocitla na místě, kde kolem nás stála skupina mužů ozbrojených noži a chybělo jen trochu, aby to skončilo tragicky," uzavřela. ■