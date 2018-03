Herečka Anna Šišková se pyšní dcerou: S absolventským filmem měla nominaci na osm Českých lvů

Anna Šišková Super.cz

"Je to vlastně první hraný film, který natočila, tak jsem pyšná, že jsme se dostali až sem. Je to obrovský úspěch, i když se většina nominací neproměnila. Někdy je ta naděje lepší než to, co je dál," svěřila. Když jí dcera nabídla roli, ani chvilku neváhala. "Byla jsem poctěná, že mě obsadila," usmívala se.

Jinak se Šišková věnuje hlavně divadlu. "Můžete mne vidět ve Studiu Dva v Praze, kde hraji často, a pak v Bratislavě v divadle Astorka," zve do divadla herečka. ■