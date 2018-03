Přes dva měsíce byla Bára Poláková sama na dvě malé dcery: Pavel Liška si udělal dlouhé prázdniny v latinské Americe

Barbora Poláková Super.cz

"Tak zvládnout jsem to musela a hodně mi pomáhala rodina. Ale Pavel už se za týden vrací, tak jsem hlavně ráda, že to přežil, a těším se na něj," řekla Super.cz Bára a zavzpomínali jsme i na to, že zmíněné Kvarteto natáčela, když ještě kojila první dceru a už byla těhotná s druhou, i když to ještě nevěděla.

Ji pak čeká její vlastní pracovní kolotoč. "Za týden mi začíná turné, za dva týdny mi vyjde nová deska, v týdnu bude i premiéra nového klipu, který jdu stříhat hned den po Lvech, takže se nemůžu moc zdržet," jedním dechem prozradila své plány, podle nichž není v jednom kole, ale spíše ve dvou až třech. ■