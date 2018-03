Berenika Kohoutová má další tetování: Nechala si ho udělat na památku zesnulé babičky

Berenika Kohoutová Super.cz

"Všechno je hezké, mám skvělou práci, a hlavně natáčím svoji sólovou desku. To je pro mě hodně důležité, kromě divadelních rolí, natáčení filmu, to bude komedie, kterou začínáme točit na konci dubna, a seriálu. Bude to takový elektro pop, děláme na tom s Jirkou Burianem, on je hrozně šikovný," vypočítala.

Protože jsme si povídali na vyhlášení Českých lvů, kde se všechny dámy hodily do gala, zajímal nás i Bereničin model a také tetování, které v něm vyniklo. "Šaty mám od Kateřiny Šmejkalové, což je taková moje dvorní návrhářka. Má mě v oku a má podobnou postavu jako já, tak mi ty její věci skvěle padnou," pochvalovala si.

Pokud jde o tetování, pořídila si už třetí. To má na lýtku a v šatech, když se rozevlály, bylo také vidět. "To jsem si nechala udělat na památku mojí babičky. Je tam napsané i její jméno Aňuta," vysvětlila herečka. ■