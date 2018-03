Taneční soutěž vyhrál Gránský. Nejvíce na sebe ale upozornil roztančený Peroutka s ortézou

Peroutka zvládl účast v taneční soutěži s hendikepem. Foto: Petr Mráček

Zcela vyprodané divadlo vidělo více než tříhodinovou show plnou skvělých tanečních výkonů všech soutěžících. Vše doplněno výbornou moderátorskou dvojicí Terezou Kostkovou (41) a Liborem Boučkem (37), kteří dodali večeru noblesu, humor a diváci se tak při jejich výstupech skvěle bavili.

Porota složená z osobností, jako je Dana Morávková (46), Jan Maxián, či Veronika Lálová, to neměla vůbec lehké. Nakonec si vítězství odnesl taneční pár David Gránský (26) a Zuzana Šťastná, kteří zvítězili i v internetovém hlasování. „Vůbec jsem to nečekal,” nechal se slyšet po svém vítězství David Gránský, který reprezentoval divadlo Broadway, kde hraje v muzikálu Muž se železnou maskou. O Davidovi si všichni mysleli, že díky působení v muzikálech má tanec v malíčku, ale to je chyba lávky. „Já zase tak moc netančím. V divadle jsou tanečníci profesionálové, což nejsem. Šel jsem do toho hlavně proto, abych se tanec naučil a něco jsem zvládl,” říká Gránský, který na jevišti tancoval quickstep a cha-chu.

Cenu diváků v divadle získali Šárka Vaculíková a Ondřej Borský. Diváci nepřišli ani o Milana Peroutku (28), který se na jevišti ukázal v hudebním vstupu. I když přišel s ortézou, dokázal roztančit celou porotu, která ho tím podpořila. Druhým hudebním číslem bylo vystoupení Tomáše Vaňka, který tak divákům představil muzikál Tick, Tick, Boom!, který se hraje v divadle Na Prádle. ■