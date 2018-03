Po televizních hitech Marie Terezie a Pustina chystá další seriál: Zuzana Stivínová už se po návratu z USA v Česku zabydlela

Zuzana Stivínová Super.cz

Herečka Zuzana Stivínová se poslední dobou objevuje zejména v televizních projektech. Zahrála si hlavní roli v oceňovaném seriálu HBO Pustina, poté matku Marie Terezie ve stejnojmenném dvoudílném koprodukčním filmu České televize. Na předávání cen Český lev jsme probrali i to, co ji čeká.

Hovořili jsme i o módě, Zuzana nás totiž překvapila, když luxusní zapůjčené šperky zkombinovala se šaty, které koupila v charitativním obchodě za pár kaček. "Koupila jsem si je před časem v obchodě Sue Ryder, tak jsem aspoň přispěla a mám je doma, tak jsem žádné nemusela shánět a půjčovat si je," vysvětlila.

A co tedy nová práce? "Začínám natáčet nový osmidílný televizní seriál pro Českou televizi. Jmenuje se Lynč. Je to nesmírně zajímavý projekt, opět mezinárodní. Jako supervizora máme amerického producenta, který dělal mj. na Star Treku. Potom se hodně zabývám divadlem, takže mám představení v Meet Factory, ve Studiu Hrdinů a budu mít nové v La Fabrice. To bude v květnu," vypočítala, že se po několikaletém pobytu v Americe už v česku opravdu pracovně zabydlela. ■