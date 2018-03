Čekáte intriky? Švantnerová byla vyslána do Paříže mezi blogerskou elitu

Nikol Švantnerová si užívala v Paříži. Super.cz

Právě díky tomu byla Nikol pozvaná do Paříže na představení francouzské kosmetické značky. „Byly tam holky z celého světa. Objevovaly se tam holky, která mají například čtyři milióny followerů. Říkala jsem si, co já tady z toho našeho malého rybníčku dělám?” smála se Nikol, která se spřátelila s kolegyněmi z Evropy.

„Holky se rozdělovaly podle toho, jakým jazykem mluvily a z jaké země byly. Ty z Emirátů držely spolu, holky z Číny držely pospolu a my z Evropy jsem se taky semkly,” vzpomíná Nikol.

V módní metropoli byla Švantnerová vystavena obrovským lákadlům. Odolala, nebo přišla její kreditka k úhoně? „Naštěstí na nákupy nebyl čas. Přiletěla jsem, byla jsem na hotelu a další den od rána do večera jsme měli program. Přestože jsem bydlela v centru a všechny obchody jsem měla na dosah, tak jsem to pojala tak, že jsem tam pracovně a nesmím utrácet. A ani jsem neměla místo v kufru a neměla bych to kam dát,” dodala Nikol Švantnerová. ■