Oblékla se jen do hvězdné záře? Takhle dcera známého herce moderovala slavnostní ceremoniál

Hailey Baldwin Profimedia.cz

Jednadvacetiletá kráska je dcerou herce Stephena Baldwina a neteří jeho slavnějšího bratra Aleca Baldwina. Do Hollywoodu ji to ale prozatím netáhne. Než by se předváděla před kamerou, raději vystavuje své tělo v kampaních.

Teď ovšem k herectví udělala první krůček. V Los Angeles se společně s DJem Khaledem postavila na pódium jako moderátorka večera plného hudebních hvězd. „Znervózňuje mě to, jak jsem klidná. Snažím se to moc neprožívat a být v pohodě. Myslím, že diváci víc ocení přirozenost než strojenou dokonalost,“ řekla Hailey před přenosem.

Modelka během večera vystřídala několik outfitů. Nejzajímavější byl ten, v němž zapózovala fotografům stejně jako přicházející hosté. Její třpytivý overal byl hodně odvážný. Hailey v něm obnažila téměř celou hruď a vypadala, jako kdyby se oděla jen do hvězdné záře. ■