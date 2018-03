Další kráska frnkla k moři: Moderátorka Novy se v plavkách pochlubila rozkošnou dcerkou

Iveta Vítová s dcerou Foto: Super.cz/Instagram I. Vítové

Tu diváci v současnosti vídají na televizních obrazovkách Novy, kde moderuje odpolední zpravodajskou relaci. Iveta vyrazila na dovolenou s dcerkou Anetkou a na sociální síti se pochlubila roztomilou fotkou přímo z pláže.

Krásná moderátorka se zvěčnila v plavkách, ale na celou postavu si zatím netroufla, ač je štíhlá jako proutek. „Posíláme sluníčko,“ napsala fanouškům půvabná vítězka České Miss z roku 2009.

Rozkošné dcerce Anetce je už čtyři a půl roku a k moři se prý moc těšila. Sourozence se ale jen tak nedočká. Poté, co se Iveta před dvěma lety vrátila na televizní obrazovky, dalšího potomka zatím vyloženě neplánuje, ale nechává všemu volný průběh.

Iveta si nedávno pochvalovala, že konečně trošku přibrala. Přeci jen vypadala jako kost a kůže, a to už nebylo vůbec pěkné.

"Už jsem se dostala na vyšší váhu. Když byla Anetka malinká, byla jsem ještě hubenější. To jsem hubla, aniž bych o to stála. Běhání kolem Anetky, stres, kojení. Tělo se zbláznilo a bylo fakt těžký zase přibrat. Teď jsem takhle spokojená, chtěla bych to udržet,“ nechala se nedávno slyšet Iveta, která nadváhou snad nikdy netrpěla. Na dovolené se tak může bez obav promenádovat v plavkách. ■