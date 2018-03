Otevřená zpověď modelky: Kopřivová promluvila o krizi vztahu s Jaromírem Jágrem!

Veronika Kopřivová o Jágrovi, o krizi, jak to mají, proč tady nebyla jako jeho opora, jak je na tom zdravotně. Super.cz

"Jsou to zase jenom klepy, jedna paní povídala, zbytečné vaření negativních věcí. Žádná krize není," řekla Super.cz rázně Veronika.

Důvody, proč zůstávala za oceánem i po návratu Jaromíra do Čech prý rozhodně nejsou problémy ve vztahu. "Já jsem se tam musela postarat o bydlení, o smlouvy, o pronájem auta, o účty, o věci, které jsme tam měli. Já tam byla ta, která tahala ty tašky a Jaromír tady bojoval a musel zvládat ten příchod. Byl tady ale v obležení rodiny, která ho samozřejmě podporuje. Nebylo to tak hrozný, že by to beze mě nezvládnul," vysvětluje.

Na sociální síť často dává humorná videa s Jaromírem. "To je naše výhoda. Já i Jaromír jsme v tom stejní. Ať je jakákoli situace, tak se člověk musí smát a brát věci pozitivně. Cokoli se nám děje zlého, je to vždy z těch nejlepších důvodů. To ale zjistíme až později," dodala na otevření nového music clubu.

"Zdravotně pořád není stoprocentně fit, jsou tam následky, uvidí se, co bude dál. zatím hrát nemůže, ani to nemá povolené od doktora, snad se dá co nejrychleji do pořádku," řekla Veronika na adresu Jaromírova nedávného zranění, které utrpěl při hokejovém zápase. ■