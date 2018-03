Letos oslaví 72. narozeniny! Takhle neuvěřitelně vypadá hlasatelka Saskia Burešová. A bez jediné plastiky

Saskia Burešová snad nestárne. Super.cz

"Mě se každý ptá, jak to dělám, tak si říkám, jestli se jim nehorší zrak," řekla Super.cz se smíchem Burešová. "Nedělám pro to opravdu nic. Žádné botoxy, kyseliny, co čtu na netech. Nechodím na nic, na žádné nitě, na botox, na kosmetiku. Od té doby, co nemám kosmetický salón, to je asi deset let, nechodím nikam. Akorát si barvím vlasy, to je pravda," prozradila.

"Říká se, ve zdravém těle zdravý duch. Já to otočím. Spíš musí být asi člověk optimisticky naladěn. Hlavní je, jak se člověk cítí uvnitř, " vysvětluje.

Jediné, o co se stará, jsou její záda. "Každé ráno cvičím. Ale to je kvůi tomu, že mě bolí záda," uzavřela Burešová na křtu knihy Jsem příliš mladá, abych zestárla, kterou pokřtila. ■